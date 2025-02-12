İzmir'de eşi tarafından öldürülen Nuran Özcan'ın davasında karar açıklandı

Yayınlanma: 12.02.2025 - 19:06

Güncelleme: 12.02.2025 - 19:06

İzmir'de, tartıştığı eşi Nuran Özcan'ı (36) boğazından bıçaklayarak öldüren Ahmet Fırat’ın (43), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada mahkeme kararını verdi. Ahmet Fırat, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir’de 27 Aralık 2022’de eşi Nuran Özcan’ı öldürmekle suçlanan Ahmet Fırat’ın yargılandığı davanın üçüncü duruşması, İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada açıklanan savcı mütalaasında şu ifadelere yer verildi:

“Suç tarihinde sanık ile mağdur arasında hangi sebeple ve nasıl başladığına ilişkin bir tanığın olmadığı, sanığın evlerindeyken maktülün bıçakla yaralanıp öldüğü ve buna ilişkin ihbar üzerine olayların ortaya çıktığı, ölenin otopsi raporunda 25 adet kesici delici alet yarası bulunduğu, 1 tanesinin derin yara, 15 tanesinin yüzeysel yara olduğu, 3 tane yaranın maktülün tek başına kendisini öldüreceği nitelikte olmadığı, kesici delici alet yaralanmasına bağlı iç ve dış kanama ile ölümün meydana geldiği, sanığın maktülü öldürdükten sonra yaşı küçük olan kızını komşuya vererek ‘Nuran kendini bıçakladı’ dediği, kızının ise ‘annemi babam bıçakladı’ dediği, dinlenen tanıkların olay sonrası görgüye tanık olmadıkları, adli tıp raporuna göre bıçağın vasfına göre sanığın maktülü birden fazla bıçak darbesiyle öldürme imkanının bulunduğu, sanığın bıçaklama eylemine devam ettiğine ilişkin sanığın cep telefonunda maktülü öldürdükten sonra fotoğraflarının çıktığının tespit edildiği, tüm deliller ile sanığın eşi olan maktül Nuran Fırat’ı canavarca hislerle kasten öldürdüğü anlaşıldığından müebbet hapis cezasına çarptırılması...”

"DEPREM OLACAK, BURADAN ÇIKACAĞIM''

Savcının mütalaasının ardından sanık Ahmet Fırat, "Çocuğum geliyor beni burada görüyor. Kafasına takıp, çocuğuma araba çarparsa bana bunun hesabını kim verecek? İnsan biraz Allah’tan korkar. Allah’ın izniyle deprem olacak, buradan çıkacağım. Bunun birde çıkması olacak. Yemin ederim bana iftira attılar. Burada olan herkese beddua okuyorum ‘Yuvamı yıktınız, aynısını yaşayın’" dedi.

Davada mahkeme kararını açıkladı. Kararda Ahmet Fırat'ın Nuran Özcan’ı kasten öldürdüğünün sabit olduğu belirtilerek sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Öte yandan duruşma öncesinde İzmir Adliyesi önünde Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve İzmir Kadın Meclisleri üyeleri basın açıklamasında bulundu.

İzmir Kadın Meclisi Temsilcisi Tülin Osmanoğulları, "Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, İzmir Kadın Meclisleri olarak bugün aynı evde çocuğunun gözleri önünde evli olduğu erkek tarafından vahşice, hunharca öldürülen Nuran Özcan'ın davası için buradayız. Buradan 2025 yılını aile yılı ilan edenlere sesleniyoruz; Nuran evliliği boyunca o evlilikte şiddet görmüş bir kadın. Ama yine de o evlilik birliğini korumak adına boşanmamış. Her türlü şiddete boyun eğmiş ama ona rağmen canıyla ödedi bu bedeli. Biz sanıkların birbirinden öğrendiklerini gelip mahkeme salonlarında indirim almak için söyledikleri yalanlara alışkınız. Ama bu sanıkta hiç alışkın olmadığımız bir şey daha oldu indirim alabilmek için. İlk defa Arapça yemin etti mahkemeyi etkilemek için. Biz biliyoruz ki bu memlekette eğer günahın varsa dini kullan, suç işlemişsen bayrağı kullan. Bu sanık da işte bu yöntemi bir önceki mahkemede kullandı. Peki bu sanıklar, bu failler bu cesareti kimden alıyor? Bu sadıklar, bu failler işte cezasızlık politikalarından alıyorlar. Kadına yönelik, çocuğa yönelik suçlardaki cezasızlık politikalarından. Kadınlar o evlerde vahşice, hunharca öldürülürken sırtı sıvazlanıyor erkeklerin işte cezasızlık politikalarından. Bütün buna rağmen kadınları korumak için yasalar varken, bir 6284'ümüz varken, 6284'ü etkin uygulamak yerine 2025 yılını aile yılı ilan ettiler. Biz bu aile yılının ne demek olduğunu 2024 yılından biliyoruz" dedi.

"HAK ETTİĞİ CEZAYI ALACAK''

"2024 yılı verilerimizde hiç olmadığı kadar çok öldürüldük. Yani 2025 yılında daha çok öldürüleceğiz demektir" diyerek sözlerini sürdüren Osmanoğulları, şunları kaydetti:

"Biz kadınlar olarak bu aile yılını kabul ediyor muyuz? Asla kabul etmiyoruz. Biz de diyoruz ki bu yıl 6284 yılıdır. Bu yıl kadınların mücadele yılıdır. Özgürlüklerimizi, haklarımızı elde edene kadar bir adım dahi geri atmayacağız. Biz her gün bu adliyenin önündeyiz. Her gün burada mahkeme salonlarına giriyoruz. Öldürülen, şiddet gören, istismara uğrayan çocukların davalarına geliyoruz. Bir adım geri atmayacağız. Nuran için burada adalet sağlanana kadar bu mücadeleyi vereceğiz. Sanığın indirim almak için o Arapça ettiği yeminlere de zaten inanmıyoruz. Hiçbir işe de yaramayacak. Bu