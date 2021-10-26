İzmir'de FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
İzmir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada, 'ByLock' kullandığı tespit edilip, örgüt adına para topladığı belirlenen 15 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt üyesi ve yöneticilerinin gizli haberleşme aracı olan 'ByLock' programı kullanan, örgütün finans kaynağı olduğu belirtilen Bank Asya'ya talimatla para yatıran, eğitim kurumlarında çalışan, örgüt himmet, burs adı altında yardım toplayan ve haklarında itirafçı beyanı olan 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında noter başkatibi ile 1 emekli askeri personelin bulunduğu 15 şüphelinin yakalanaması için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 15 şüpheliden 12'si gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yasa dışı yollarla yurt dışına firar ettiği öğrenildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Video Haberler
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
En Çok Okunan Haberler
- MEB'den yeni uygulama
- Milyoner'e katılan akademisyen ikinci soruda elendi
- Büyükelçiliklerden '41. madde' açıklaması
- Dolar/TL'de 'en iyi ihtimal' 16-17 TL!
- Özgür Özel'den skandal 'Süleyman Soylu' iddiası
- AA duyurdu: İşte Erdoğan'ın ilk tepkisi
- ABD Dışişleri’nden Osman Kavala açıklaması
- Kamu bankalarından kredi kararı
- Erdoğan'dan '10 büyükelçi' ve ekonomi açıklamaları
- Alman medyasından Erdoğan çıkışı