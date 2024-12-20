İzmir'de fuhuş operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde fuhuş operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, tutuklandı.

İzmir'de fuhuş operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 17:16

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhşa aracılık yapan ve yer temin eden şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "fuhşa aracılık ve yer temin etmek" suçundan tutuklandı.


Etiketler: #fuhuş #Operasyon #İzmir

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