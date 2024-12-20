4 ilde 'fuhuş' operasyonu: 1'i çocuk, 5 kadın kurtarıldı

Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 kişi tutuklandı, fuhşa zorlanan 2’si yabancı uyruklu 6 kadın kurtarıldı.

4 ilde 'fuhuş' operasyonu: 1'i çocuk, 5 kadın kurtarıldı
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İHA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 13:59

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekiplerince savcılık koordinesinde fuhuş çetelerine yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerin, yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 6 şüphelinin, yaşı küçük kızları ve yabancı uyruklu kadınları ’bizde fotoğrafların var’ diyerek şantaj yapıp fuhşa sürüklediği tespit edildi.

Harekete geçen ekipler, 6 şüpheliye yönelik Bursa merkezli, İstanbul, Ankara ve İzmir’de eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerden T.A., S.Ç., Y.Ş., A.Ç., K.B ve A.A. yakalanırken, çetenin şantajına maruz kalan 17 yaşındaki S.A., B.K. (23), S.A. (23), B.K. (23) ile 2 yabancı uyruklu kadın ise kurtarıldı.

ÇOCUK KORUMAYA ALINDI

17 yaşındaki çocuk ise korumaya alındı. 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Bursa #fuhuş

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