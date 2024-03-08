İzmir'de hastanelerin yüzde 51’i çürük

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Sağlık Bakanlığı’nın 2018 yılında İzmir’deki hastanelerin yüzde 51’inin depreme hazır olmadığını bildirdiğini belirtrek; "Depreme hazırlık konusunda 2018 yılından bu yana hiçbir adım atmayanlar, seçim gelince depremi ve İzmir'i hatırlıyor. Sormak gerek bugüne kadar aklınız neredeydi" dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 08.03.2024 - 08:04
İzmir'de hastanelerin yüzde 51’i çürük
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İzmir’de Sağlık Bakanlığı’na ait binaların yüzde 51’inin depreme dayanıksız ve hazır olmadığı, Milli Eğitim Bakanlığı’na ait okulların ise yüzde 83’nün güçlendirmeye ihtiyacı olduğu ortaya çıktı.

İki bakanın soru önergesine verdiği cevabı yorumlayan CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, “Depreme hazırlık konusunda 2018 yılından bu yana hiçbir adım atmayanlar, seçim gelince depremi ve İzmir’i hatırlıyor. Hastane ve okulların depreme karşı dayanıklı hale getirilmesinin seçim malzemesi yapılmasını, seçim zamanı gelince, hastane ve okul gibi kamu binalarının dayanıklı hale getirilmesi için yeni vaatlerde bulunuyorlar” diye eleştirdi.


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