İzmir’de HDP ilçe başkanlarına gözaltı

İzmir’de aralarında HDP Torbalı ve Karabağlar ilçe başkanlarının da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

İHA
21 Ekim 2021 Perşembe, 09:03
İzmir’de HDP ilçe başkanlarına gözaltı
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İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edilen, aralarında HDP Torbalı ve Karabağlar ilçe başkanlarının da bulunduğu 17 kişiyi gözaltına alındı.

3 kişinin ise soruşturma kapsamandı yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Öte yandan gözaltına alınan 17 kişinin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu.


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