İzmir’de HDP ilçe başkanlarına gözaltı
İzmir’de aralarında HDP Torbalı ve Karabağlar ilçe başkanlarının da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.
İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edilen, aralarında HDP Torbalı ve Karabağlar ilçe başkanlarının da bulunduğu 17 kişiyi gözaltına alındı.
3 kişinin ise soruşturma kapsamandı yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Öte yandan gözaltına alınan 17 kişinin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu.
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