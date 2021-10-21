İzmir’de HDP ilçe başkanlarına gözaltı

21 Ekim 2021 Perşembe, 09:03

İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edilen, aralarında HDP Torbalı ve Karabağlar ilçe başkanlarının da bulunduğu 17 kişiyi gözaltına alındı.

3 kişinin ise soruşturma kapsamandı yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Öte yandan gözaltına alınan 17 kişinin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu.