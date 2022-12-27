İzmir'de iki aile hekiminin işten çıkarılması protesto edildi!

27 Aralık 2022 Salı, 16:09

Sağlık meslek örgütleri, bugün İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanarak, Torbalı ve Karabağlar ilçesinde görevli iki aile hekiminin sözleşmelerinin yenilenmemesini protesto etti. İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Emre Erkuş'a tepki gösterilen açıklamayı, İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED) Başkanı Muhteber Çolak okudu.

“ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL ETTİ”

Açıklamada, 1 Temmuz 2021'de yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin "Sözleşmelerin Yenilenmesi" başlığı altında il sağlık müdürlüklerine komisyon kurma yetkisi verdiği anımsatıldı. İl müdürlüklerine verilen bu yetkinin Anayasa Mahkemesi tarafından açılan davalar sonucu iptal edildiği ve yönetmeliğin de 2023 Mart ayında yürürlüğe girmesine karar verildiği vurgulandı. Açıklamada şöyle denildi:

"Anayasa Mahkemesi tarafından anayasaya aykırılığı kabul edilmiş, yok hükmündeki bu yönetmeliğe dayanarak iki aile hekimi arkadaşımızın sözleşmesi yenilenmedi. İzmir İl Sağlık Müdürü’ne soruyoruz. Bu hukuk tanımaz keyfi uygulamayı neden yapıyorsunuz? Hedef ne? Bize gözdağı mı vermek istiyorsunuz? Bu yaptıklarınızdan dolayı sorumluluğunuz olmayacağını mı düşünüyorsunuz? Ülkede yaşanan sağlık sorunları ortada duruyor. Hastanelere randevu bulunamıyor. Enfeksiyon hastalıklarının yoğun olarak görüldüğü bu günlerde sağlık sisteminin yükünü omuzlayan aile sağlığı merkezlerine hak gördüğünüz bu mu? Bu hukuksuz uygulamaya karşı, yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtık. Hukuki yolları sonuna kadar kullanacağız. Bu ceza, aynı zamanda bu arkadaşlarımıza kayıtlı, sözleşmesi yenilenmeyen meslektaşlarımızdan hizmet alan yurttaşlarımıza yönelik bir cezadır. Biz, buradan soruyoruz; bu kararın kime ne gibi bir yararı var?"

"YANLIŞ KARARDAN DÖNÜLSÜN"

İki hekimin sözleşmelerinin iptal edilmesinin idari gerekçelere dayandığı ve hukuka aykırı olduğu belirtilen açıklama şöyle devam etti:

"Mesleki veya etik açıdan meslektaşlarımızın aldığı hiçbir ceza yok. Yaşadığımız sorunlarla ilgili çözüm üretmeyen müdürlük, iki aile hekimini mağdur ederek ne elde edecek? Biz, sağlıkta şiddete karşı çözüm bulmanızı, etkili bir sağlıkta şiddet yasası çıkarmanızı bekliyoruz. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin olması gerektiği şekilde verilebilmesi için mücadele eden aile hekimlerine destek olmanızı istiyoruz. Bir an önce, sözleşmesi yenilenmeyen arkadaşlarımızın sözleşmesini yenilemenizi bekliyoruz. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nü bu yanlış karardan bir an önce dönmeye davet ediyoruz."

"ONLARIN AYIBI OLARAK TARİHE NOT DÜŞÜLECEK"

Sözleşmesi yenilenmeyen aile hekimi Zafer Becerik, "Sözleşme yenilenmemesi, Anayasa Mahkemesi tarafından uygunsuz bulunup iptal edildi. Bu 9 aylık süreç içerisinde yeni yönetmelik olana kadar İl Sağlık Müdürü, Halk Sağlığı Müdürü Daire Başkanı, ilçe sağlık müdürleri dahil olmak üzere kurulan 5'li komisyon tarafından bu hukuksuzluğa imza atıldı. Bu, hepsinin ayıbıdır. Hukuki olarak bunların üstesinden geleceğiz. Görevlerimize iade edileceğiz. Bu hukuksuzluk burada kalmayacak. Mutlaka çözülecek. Bunu, onların ayıbı olarak tarihe not düşeceğiz."

"SAĞLIK SEKTÖRÜ DAHA SIKINTILI HALE SOKULUYOR"

İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak da karara tepki göstererek şunları söyledi:

"2 yıllık dönem içerisinde Covid salgınında tüm hekimler fedakarca çalıştılar. Aile hekimlerimiz de canlarını ortaya koymak suretiyle salgının ortadan kalkmasında katkı sağladılar. Bu salgın, kamu yönetiminin organizasyonundan daha çok, hekimlerin fedakarlığıyla, sağlık personelinin gece gündüz çalışmasıyla yenildi ve ortadan kaldırıldı. Bugün MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) sistemindeki tıkanıklıktan özlük haklarına, yurt dışına gitmekte olan öğrenci ve doktordan sağlıkta şiddete kadar onlarca ciddi sorun varken bunların üzerine yenileri eklenmek suretiyle sağlık sektörü daha sıkıntılı hale sokulmaktadır."

NE OLMUŞTU

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün 12 Aralık'taki komisyon toplantısı sonrası, Torbalı'da görevli Zafer Becerik'in ile Karabağlar'da çalışan Nihat Cem Yöntem'in sözleşmelerinin yenilenmemesi kararı alınmıştı. Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'ne dayandırılan karara, hekimlerin aldıkları ceza puanları gerekçe gösterilmişti.