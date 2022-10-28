İzmir'de insan kaçakçılığı operasyonu: 8 kişi tutuklandı

28 Ekim 2022 Cuma, 09:02

İzmir’de Yenifoça Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih Mahallesi'nde 26 Ekim tarihinde insan kaçakçılığı yaptığı sırada 5'i yabacı uyruklu olmak üzere 8 kişiyi suçüstü yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ekipler, olayda 6 motorlu araç ile insan kaçakçılığından elde edilen 56 bin liraya el koydu.