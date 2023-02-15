İzmir'de kadın cinayeti: Dağlık alanda öldürüldü
İzmir'in Çiğli ilçesinde dağlık alanda, karnından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bir kadın cesedi bulundu. Öldürüldüğü tespit edilen kadının cinayet şüphelisi veya şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatıldı.
Geçen pazar günü saat 19.00 sıralarında; Güzeltepe Mahallesi'ndeki dağlık alanda bir kadının hareketsiz halde yerde yattığını gören yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KARNINDAN TABANCAYLA VURULMUŞ
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, karnından tabanca ile vurulduğu belirlenen kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemede kadının Emine Metin olduğu öğrenildi. Metin'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Cinayet ile ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için polis ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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