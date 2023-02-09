Cinayetten aranan Gelecek Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı yakalandı

Muğla'da, husumetli iki aile arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili aranan Gelecek Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Adem Kahraman (29), Milas ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından Kahraman, çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 12:00
Cinayetten aranan Gelecek Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı yakalandı
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Milas ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi Sünnetçikuyu Sokak'ta, 25 Ocak günü saat 10.00 sıralarında, iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Gelecek Partisi Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Adem Kahraman, ruhsatsız tabancayla Melihşah Yıldız'a (30) ateş etti.

Ağabeyinin vurulduğunu gören Ali Osman Yıldız (28) da evden aldığı bıçakla Adem Kahraman'ın babası Hüseyin Kahraman ile kardeşi Berzan Kahraman'a saldırıp, yaraladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Melihşah Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ali Osman Yıldız ile tedavilerinin ardından gözaltına alınan Berzan Kahraman ve babası Hüseyin Kahraman tutuklandı.

YERİ TESPİT EDİLDİ

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gelecek Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Adem Kahraman'ın Milas ilçe merkezinde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Önceki gün eve operasyon düzenleyen ekipler, yurtdışına kaçma hazırlığı yaptığı belirlenen Kahraman'ı gözaltına aldı.

Poliste susma hakkını kullanan Kahraman, Emniyet’teki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.


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