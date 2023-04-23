İzmir'de kıraathaneye silahlı saldırıda yeni gelişme: Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandılar
İzmir'in Bayraklı ilçesinde 1 kişi öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kıraathanedeki silahlı saldırıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.
Gümüşpala Mahallesi 7020 Sokak'taki Cadde Kıraathanesi'nde silahlı saldırı ihbarının ardından olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ekipler, saldırıda Mustafa Er'in (29) hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan Ali A. (43) ile İbrahim Y. (30), Mehmet Y. (31), Erkmen A. (31) ve Yiğit Y. (29) ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştirdiği tahmin edilen ve olay yerinden araçla kaçan M.D.Ç'nin (20) yakalanması için çalışma başlatıldı.
KAÇAKÇILAR ARACILIĞIYLA YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIYORLARMIŞ
İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis, yürüttüğü çalışmanın ardından olayı gerçekleştirdikten sonra Selçuk ilçesine kaçan şüphelilerin saklandığı adrese baskın düzenledi.
Operasyonda silahlı saldırıyı düzenleyen M.D.Ç. ve C.K. ile birlikte yardım ve yataklık yapan 6 şüpheli olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde irtibat kurduğu göçmen kaçakçıları aracılığıyla yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalıştıkları öğrenildi.
Aralarında husumet bulunan M.D.Ç'nin geçen hafta karşı grup tarafından darbedilmesi sonucu olayı da bu yüzden tasarlayarak gerçekleştirdiği bildirildi.
Adreste yapılan aramada 4 tabanca, 31 fişek, bir kasatura ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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