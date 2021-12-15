İzmir'de memurlardan 'ek iş izni' eylemi

15 Aralık 2021 Çarşamba, 17:38

İzmir'de Birlik Sağlık-Sen üyelerinin Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde gerçekleştirdiği etkinlikte memurlar taleplerini pazar tezgahına dizdikleri patates, soğan ve limon fiyatlarıyla anlattı.

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Memurlarımızın alım gücü yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 40 düşmüştür. Ocak ayında memur maaşlarına yüzde yüz zam yapsanız bile 2002’deki alım gücüne ulaştıramazsınız. Sözde enflasyon oranlarında yapılan zam sıfır zam demektir. Sağlık çalışanları olarak çift maaş istesek olmaz. Yüzde yüz zam istesek olmaz. Memurun ek iş yapmasının önünde ki engel kalksın, gerekli yasal düzenleme yapılsın ki, biz memurlar olarak ek iş yapabilelim. Mesela pazarcılık yapabiliriz. Pazarda patates, soğan, limon satabiliriz” diye konuştu.