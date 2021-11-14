İzmir'de olaylı gece: 1'i ağır, 2 yaralı

14 Kasım 2021 Pazar, 07:02

Olay, saat 03.00 sıralarında Alsancak mahallesi 1471 sokakta meydana geldi. İki grup arasında çıkan ve nedeni henüz bilinmeyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz şüpheli veya şüpheliler, Gökhan A. ve Ercan Ç.'yi bıçakladı.

Bıçaklı saldırı sonrası Gökhan A. ve Ercan Ç. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kişi ya da kişiler kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası Gökhan A. ve Ercan Ç. ambulanslarla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 5 yerinden bıçaklanan Gökhan A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis kaçan şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.