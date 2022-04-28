İzmir'de orman yangınlarına karşı 'akıllı ihbar sistemi' kuruldu

28 Nisan 2022 Perşembe, 09:46

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, ormanları korumak için hayata geçirdiği Akıllı İhbar Sistemi'nin (AİS) tanıtım toplantısı Tarihi Havagazı Fabrikası'nda bugün yapıldı. Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile ilçe belediyelerinin yangınla mücadele ekipleri katıldı.

SOYER: KENTİMİZİ DİRENÇLİ HALE GETİRİYORUZ

İzmir'de, geçen 3 yıllık sürede büyük felaketler yaşadıklarını belirten Başkan Tunç Soyer, şunları söyledi:

"Pandemiden depreme, hortumdan tsunamiye kadar hepsini yaşadık. Bunlar bize, insanlığın yüz yüze olduğu iklim krizinin ülkemizde de yaşandığını gösterdi. Bu yüzden büyük afetlerle karşılaşmaya başladık. Tsunamiyi Sığacık'ta yaşayacağımız söylense gülerdik. Artık her an bunlarla yüzleşeceğimiz gerçeğini fark ettik. Dirençli bir kent olmayı hedefimize koyduk. Yapay zeka ile İzmir'in ormanlarının yüzde 46'sında yangınla mücadele edebilecek seviyeye geldik. Kıyı köylerimize, acil yangınlara müdahale edebilecek daire başkanlıkları kurduk. 2 buçuk tonluk yeni tankerleri riskli alanlar için bugün dağıtacağız. Demokrasinin erdemlerini dijitalize ederek bu kentin geleceğini planlıyoruz. Bir yandan teknolojiyi kullanarak ketimizi dirençli hale getiriyor, diğer yandan da vatandaşların kentin yönetiminden haberdar olması için çalışıyoruz. Tüm bunları yaptığımız için dün büyük bir ödül (Avrupa değerlerini en aktif şekilde benimseyen ve yaygınlaştırılmasını üstlenen şehirlere verilen Avrupa Ödülü) kazandık. İnanıyoruz ki demokrasi, beş yılda bir sandığa gidilen bir sistem değildir. Demokrasi varsa bir gün, casusluktan yargılandığınız ve 4 buçuk yıl yattığınız ve beraat ettiğiniz davadan ağırlaştırılmış müebbet almazsınız."

12 İSTASYONDA 45 KAMERA

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ahmet Ata Temiz, projeye dair sunum yaptı. Temiz, şöyle konuştu:

"Birçok noktada telsiz sistemimiz var. Ormanlık alanları 12 istasyonda toplam 45 kameramız ile izliyoruz. 20 kilometre çapında gördüğü en ufak dumanda bile kameralarımız bize bilgi veriyor. Sistemimiz, geçtiğimiz yaz 60 ayrı ihbarın 58'inin doğru çıktığını tespit etti. Biz bu sistemi ilk olarak yangınlarda uyguluyoruz. Zamanla bunu trafik ve sel gibi birçok alanda kullanılabilecek hale getirebileceğiz. Yangının tespiti halinde ekiplere hem video hem de konum gönderiliyor. Bir de muhtarlarımıza bilgi gönderiliyor. Tamamen iç kaynaklarla yaptığımız bir yatırım. Bu teknolojiyi kullanan tek kurumuz."

MUHTARLARA YANGIN EĞİTİMİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı İsmail Derse ise orman yangınlarının insan kaynaklı olduğuna dikkat çekerek, "Dijital ekranlarda ormanlarımızın riskini göstererek vatandaşlarımızı bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. 616 muhtarımıza da yangın eğitimleri verdik. Duman, yangının bir ürünüdür. Dumanlar farklı renklerde çıkar ve yangının seyri ve hızını etkiler. Dumanın renginden yangını tespit ediyoruz. Aldığımız görüntüleri itfaiye istasyonlarına ve muhtarlarımıza ulaştırıyoruz. İlk olarak tankerle yangına müdahale yapılıyor. Bu sistemin en önemli ayağı haberleşme" diye konuştu.

Havagazı Fabrikası'nda küçük bir yangın tatbikatı da yapılırken Başkan Soyer, Akıllı İhbar Sistemi'nin similasyonunu ekrandan takip etti, muhtarların yangın tatbikatındaki söndürme çalışmalarını da izledi.