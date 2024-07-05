İzmir'de örnek uygulama: 'Askıda ped' başlıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kadın Danışma Merkezi ve Anahtar Bütüncül Hizmet Merkezi'nden hizmet alan maddi imkanları sınırlı genç kadınlara 3 aylık hijyenik ped desteği sağlıyor. Proje kapsamında, yurttaşlar da Askıda Ped uygulamasına katılarak hijyenik ürünlere erişemeyen kadınlara destek olabiliyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü bünyesindeki Kadın Danışma Merkezi ve Anahtar Bütüncül Hizmet Merkezi'nden danışmanlık, hukuki destek ve eğitim hizmeti alan 18-35 yaşları arasında ve maddi imkanları sınırlı genç kadınlara 3 aylık hijyenik ped desteği sağlanıyor. Hayata Destek Derneği ve Beije markası iş birliğiyle yapılan proje kapsamında kadınlar, 3 aylık özel destek paketlerine kadın danışma merkezlerinden ücretsiz olarak ulaşabiliyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin genç kadınlar için oluşturduğu projeyi vatandaşlar da destekleyebiliyor. Buna göre Beije markasının "Askıda Ped" uygulamasına katılan yurttaşlar, hijyenik ürünlere erişemeyen kadınlara destek olarak dayanışmanın parçası oluyor.
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