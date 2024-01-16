İzmir'de sağanak: Bir ilçede okullar tatil edildi

İzmir'in Dikili ilçesinde sağanak nedeniyle dere taştı, yollar su ile kaplandı. Birçok ev ve işyerini su basarken, ilçede okullar tatil edildi.

DHA
Yayınlanma: 16.01.2024 - 14:55
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Meteorolojinin sağanak uyarısının ardından dün akşam saatlerinde başlayıp, gece boyunca etkisini sürdüren şiddetli yağış, özellikle İzmir'in Dikili ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. 

Sağanak nedeniyle Sülüklü Deresi ile tıkanan rögarlar taştı. Ali Potra Yamacı ve yüksek kesimdeki Çamlık mevkisinden gelen yağmur suyu nedeniyle İsmet Paşa Mahallesi'nde bazı araçlar mahsur kaldı, çok sayıda ev ve işyerini su bastı.

İlçe merkezindeki başta Şehit Sami Akbulut Caddesi olmak üzere cadde ve sokaklar suyla doldu. 

Kabakum Mahallesi'nde de yazlık siteleri ile evlerin bahçelerini su bastı. İlçede öğleden sonra okullar tatil edildi.

 


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