AFAD ve Meteoroloji’den İzmir için ‘sağanak’ uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi ve İzmir için turuncu renkli uyarı verdi. Yapılan açıklamada; çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği ve sel gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Bölgesi ve İzmir için sağanak yağış uyarısı verdi.
Meteoroloji’den yapılan açıklamada İzmir yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği ifade edilerek, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılar verildi.
AFAD da İzmir’de yaşayan yurttaşlara kısa mesaj (SMS) atarak uyarılarda bulundu. Mesajda, “Meteorolojiye göre; bu aksam ve yarın İzmir'de çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olun” ifadeleri kullanıldı.
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