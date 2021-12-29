İzmir’de sağlıkçılar için 'ücretsiz ulaşım' kararı

29 Aralık 2021 Çarşamba, 10:52

Haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, HES Kodu tanımlanan sağlıkçı İzmirim Kartlar’ın en kısa süre içerisinde alınması için çağrıda bulundu.

Soyer yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinin kahramanları, sağlık çalışanlarımıza ve eczacılarımıza toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma hakkını 31 Mart 2022 tarihine kadar uzattığımızı duyurmak isterim. HES Kodu tanımlanan ‘Sağlıkçı İzmirim Kartlarını’ en kısa sürede almalarını önemle rica ediyorum” dedi.