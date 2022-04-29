İzmir'de toplu ulaşıma bayram düzenlemesi

29 Nisan 2022 Cuma, 11:42

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, Metro, Tramvay ve İZDENİZ ile TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN, bayramda ücretsiz hizmet verecek. ESHOT otobüs seferleri, bayram süresince pazar günü çalışma programına göre yapılacak. Orman köyü hatları da çalışacak. ESHOT Genel Müdürlüğü, arife günü ile bayramın ilk iki günü mezarlıklara, özel seferler de yapacak. Önceki bayramlarda 12 olan mezarlık hatlarına, üç yeni hat daha eklendi. Programa ilişkin ayrıntılı bilgilere, www.eshot.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.

İzmir Metrosu, arife ve bayram günleri 06.00-12.00 ile 20.00-00.20 saatleri arasında 7,5 dakikada bir; 12.00-20.00 saatleri arasında 6 dakikada bir sefer yapacak. Konak Tramvayı’nda gün boyunca seferler 7,5 dakikada bir; Karşıyaka Tramvayı’nda ise 10 dakikada bir olacak.

İZDENİZ’de arife ve bayram günlerinde hafta sonu sefer tarifesi uygulanacak. Öte yandan İZDENİZ, 1 Mayıs Pazar gününden itibaren yaz dönemi sefer tarifesine geçecek. Ayrıntılı bilgilere www.izdeniz.com.tr adresinden ulaşılabilir.