İzmir’de trafik kazası: 4 yaralı
İzmir’in Aliağa ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Yalı Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi. İzmir yönünden gelen Baba Y. idaresindeki kamyonet ile Halil B. Yönetimindeki otomobil plaj kavşağında çarpıştı.
Kazada sürücüler Baba Y. ile Halil B. ve yolcular Sezgin M. ile Refik G. yaralandı. 26 RY 216 plakalı otomobilde bulunan sürücü Halil B. ve yolcu Refik G. çarpışma neticesinde hasar gören araçta sıkıştı.
Yaralanan yolcular olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılara olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından yaralı Halil B. İzmir’de başka bir hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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