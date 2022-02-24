İzmir'de ücretsiz internet ağı gelişiyor: Öğrenci yurtları, hastaneler, duraklar...

24 Şubat 2022 Perşembe, 15:51

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in gençlere iletişim özgürlüğü hedefi doğrultusunda Wizmirnet ücretsiz internet hizmeti yaygınlaştırılıyor. Vapur, otobüs, tramvay ve metro istasyonlarının ardından toplu taşıma aktarma merkezlerinde de ücretsiz ve kotasız internet uygulaması başlattı. Büyükşehir Belediyesi’nin Örnekköy Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerin ücretsiz internet hizmetinden yararlanması sağlanırken Buca Hasanağa Bahçesi'ndeki ücretsiz internet hizmetinin de kapsama alanı genişletildi.

SOYER: DAHA YAŞINALABİLİR BİR KENT İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Başkan Tunç Soyer, “Toplu ulaşımda interneti yaygınlaştıracağımızın sözünü vermiştik. Metro istasyonlarının ardından aktarma merkezlerimizdeki çalışmaları da tamamladık. 23 aktarma merkezinde artık internet ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için köylerimize de ulaşıyoruz. Ekonomik yönden zor geçen bu dönemde hemşehrilerimizin ve özellikle gençlerimizin ücretsiz internete ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. 323 noktada verdiğimiz hizmeti kentimizin farklı noktalarına da taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Örnekköy Kız Öğrenci Yurdunda kalan üniversite öğrencisi Esra Çetin, “Derslerimizin çoğu online olduğu için internet temel ihtiyaçlarımızdandı. Artık derslerimize rahat bir şekilde girip, işlerimizi halledebiliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim” dedi. Üniversite öğrencisi Aylin Yanardağ ise, “Öncelikle İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne talepte bulunan öğrencilerin isteklerini değerlendirdikleri ve ellerinden geleni yaptıkları için çok teşekkür ederim. Özellikle de online eğitimlerin oldukça yaygın olduğu bu süreçte bizlere ücretsiz wi-fi hizmeti sundukları ve online dersler gibi internet gerektiren işlem için bizlere kolaylık sağladıkları için de ayrıca çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

ULAŞIMDA ÜCRETSİZ İNTERNET

Hasanağa Bahçesi’nde bulunduğu zamanlarda internet hizmetinden yararlandığını aktaran Hüseyin Şimşek şöyle dedi: “İnternet artık hayatın akışında bir zorunluluk haline geldi. Neredeyse her anımız internet üzerinde devam ediyor. Yerel yönetimlerin böyle hizmetler sunması tabii ki çok güzel. Bundan dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum.”

Tramvay kullandığını ve rahatlıkla internete girebildiğini söyleyen lise öğrencisi Okan Kuşçu da, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı ücretsiz internet uygulamasından toplu ulaşımı kullanırken faydalanıyorum. İnternet hızı ve kalitesi de güzel. Telefondaki aktivitelerimin hepsini yapabiliyorum” diye konuştu.

4 MİLYON 800 BİN İŞLEM

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin WizmirNet ücretsiz internet hizmeti verdiği; otobüs, vapur, iskele, metro istasyonu, tramvay, park ile meydan ve köylerde 2021 yılı içinde İzmir nüfusundan fazla oturum açıldı. 1 Ocak 2021 ile 1 Ocak 2022 tarihleri arasında 4 milyon 800 bini aşkın oturum açma işlemi yapıldı.

323 NOKTADA SINIRSIZ İNTERNET

Aliağa, Bahri Baba, Torbalı, Bornova, Bostanlı, Cumaovası, Çiğli, Egekent, ESBAŞ, Evka-3, Fahrettin Altay, Halkapınar, Hatun Dere, İnkılap, Karşıyaka İskele, Kemer, Şirinyer, Mavişehir, Menemen, Üçkuyular, Üçyol, Sarnıç ve Semt Garajı aktarma noktalarına WizmirNet noktaları oluşturdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi kent genelinde 78 adet park ve meydan, 7 iskelede, 20 vapur, 60 otobüs, 78 köy, 16 metro istasyonu, 41 tramvay ve 23 aktarma merkezi olmak üzere 323 noktada ücretsiz internet hizmeti veriyor.