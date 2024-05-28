İzmir’de Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı kuruldu

Yayınlanma: 28.05.2024 - 14:08

Güncelleme: 28.05.2024 - 14:08

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, seçim vaatlerini teker teker hayata geçiriyor. Başkan Tugay, can dostlara sağlıklı ve kesintisiz hizmet sunmak için söz verdiği Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı’nı kurdu. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü’nü, daire başkanlığına dönüştüren Başkan Cemil Tugay, kısırlaştırma çalışmalarını yoğunlaştırarak sokaktaki canlar için hızlı ve etkili kararlar alacaklarını söyledi.

SOKAKTAKİ CANLAR İÇİN TOPLANDILAR

Başkan Tugay, ilçe belediyelerinin veteriner hizmetleri müdürleriyle de toplantı yaptı. Sokakta yaşayan canlar için yapılması gereken çalışmaların konuşulduğu toplantıda, Büyükşehir ile ilçe belediyelerinin koordineli çalışmasının önemi vurgulandı. Ayrıca yoğun şekilde kısırlaştırma çalışması yapılması yönünde fikir birliğine varıldı.

“UYUTMAK BİR SEÇENEK DEĞİL”

Sokak hayvanlarına yönelik hazırlanan yasa tasarısına değinen Başkan Tugay, “Kamuoyuna yansıyan haberlerde bu yasa tasarısına göre sahipsiz hayvanların bakımevlerine toplanarak sahiplendirileceği, bir ay içinde sahiplendirilemeyenlerin ise uyutulacağı belirtiliyor. Biz hayvanları sevdiğimiz kadar, onların yaşam haklarına da saygı duyuyoruz. Uyutmanın bir seçenek olmadığını, sahipsiz hayvanlara yönelik sürdürülebilir çözümlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hayvanları cezalandırmayalım, soruna kalıcı çözüm bulalım. Bunun için yerel yönetimlerin geçici bakımevleri kurma, kısırlaştırma, sahiplendirme, agresyon gösteren sahipsiz hayvanların ıslahı yönünde yapacağı çalışmalar yaşanılan sorunları asgari düzeye indirecek” dedi.

“ONLARI ÖLÜME GÖNDERMEYELİM”

Sahipsiz hayvan sayısını kontrol altında tutmanın formüllerini de açıklayan Başkan Tugay, şunları söyledi: “Pet hayvan üretim yerlerinin sıkı denetlenmesi, kaçak üretime izin verilmemesi, eğitim ve tüm bu uygulamaların oluşturulacak komisyonlarca denetlenmesi ülkemizdeki sahipsiz hayvan sayısının azaltılmasına yönelik etkili bir çözüm olacaktır. Sahipsiz hayvanlarımızın yaşamına son verilmesini hedefleyen kararların karşısındayız. Onları ölüme göndermeyelim. Kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, meslek odalarımız ve duyarlı yurttaşlarımızla birlikte onları daha da iyi koşullarda yaşatmak için el ele verelim. Bunu başaracağımıza yürekten inanıyorum.”

BAKIMEVLERİNDE 2 BİN 100 SAHİPSİZ HAYVAN BULUNUYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait 3 bakımevinin yanı sıra mülkiyeti Seferihisar Belediyesi’ne ait, sorumluluğun ise Büyükşehir’de olduğu bakımevlerinde 2 bin 100 sahipsiz hayvanın bakımı yapılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yılın başından itibaren 214 hayvan sahiplendirildi. 3 bin 500 sahipsiz hayvana acil sağlık hizmeti sunan veteriner hekimler, 300 hayvanı da kısırlaştırdı. Mobil araçla mahallelere gidilerek 10 bin hayvanın da tedavisi yapıldı.