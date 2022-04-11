İzmir'de yurttaşlar bisiklete yöneliyor: Kiralama sayısı 1 milyona yaklaştı

11 Nisan 2022 Pazartesi, 11:01

Bisiklet kullanımı İzmir’de zirveye çıktı. Akaryakıt zamlarının da etkisiyle binlerce yurttaş bisiklet kullanmayı tercih etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin BİSİM istasyonlarını kullanan üye sayısı 422 bin kişiyi geçti. Son üç yılda yaklaşık 1 milyon kişi BİSİM istasyonlarından bisiklet kiraladı. 2022 yılının zamlarla geçen ocak, şubat ve mart aylarında ise 7 bin 900 kişi BİSİM Mobil üzerinden yeni üyelik sağladı.

Eylül 2020'den itibaren bisikletli yolcuların körfez içi vapur seferlerinden 5 kuruş karşılığında faydalanması kararı Türkiye'ye örnek oldu. Uygulamayla çevreci ulaşım aracı bisiklet ile vapuru tercih eden yurttaşların sayısı giderek arttı. Mart ayında ise rekor sayıya ulaşıldı. 2021 yılının mart ayında bisikleti ile vapuru tercih eden yurttaşların sayısı 7 bin 14 iken 2022’nin mart ayında ise bu oran yüz yüz artış göstererek 14 bin 456’ya ulaştı. 2021’in ilk 3 aylık döneminde ise 19 bin 469 olan biniş sayısı 2022 yılının ilk üç ayında yüzde 82 artışla 35 bin 380 oldu.

“YÜZDE 30 ARTTI”

Bisiklet altyapısındaki artış hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Sibel Özgür, “Çevresel sorunların azaltılması, karbon ayak izinin minimum düzeye düşürülmesi ve pandemi sürecinde toplu taşımalardan özel araç kullanımına geçiş daha çok yaygınlaştığı için bu sürede bisiklet kullanımı önemli bir rol oldu. Bisiklet altyapısının güçlendirilmesiyle bisikletli ulaşımın toplu ulaşıma entegre edilmesi de güçlendi. Özellikle vapurlardaki 5 kuruş uygulamasının da etkisiyle bisikletli yolcu sayısının toplamda yüzde 30’un üzerinde artığını gözlemledik” diye konuştu.

İzmir’in bisiklet yatırımlarının giderek arttığını söyleyen Özgür, “Başkanımızın da ana hedeflerinden bir tanesi de bisikletli ulaşımı yaygınlaştırmak. Başkanımız Tunç Soyer’in göreve gelmesiyle birlikte, 35 adet olan BİSİM istasyonunu 60’a, 400 olan bisiklet sayımızı 890’a yükselttik. Ayrıca 120 adet tandem ve 120 adet çocuk bisikletiyle de hizmet vermeye başladık. Pandemi sürecinde 25 kilometrelik bir bisiklet yolu imalatı yaptık. Bununla beraber toplamda 89 kilometrelik bir bisiklet yoluna ulaştık. Birçok ilçemizde de altyapı çalışmalarına devam ediyoruz. Kısa vadede bisiklet yolumuzu 107 kilometreye çıkarmak istiyoruz” dedi.

BİSİKLET KENTİ İZMİR

Bisiklet yollarına 35 ücretsiz tamir istasyonu, 50 de bisiklet pompası yerleştirildi. Son bir yıl içerisinde 104 noktada bin 47 bisiklet park yeri hizmete alındı. 2022 yılında 20 tamir istasyonu ve 1000 bisiklet park yerinin daha yurttaşların kullanımına sunulması planlanıyor. Bisiklet kullanıcılarının bisikletlerini park ettiklerinde güvenliklerini sağlamak amacıyla kent genelinde 5 noktada 10 elektronik bisiklet kabini yapıldı.