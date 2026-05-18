Erkan Petekkaya'dan Özgür Özel ve CHP yönetimine ağır sözler: Paylaşıp hemen sildi!

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı çıkışlarla da sık sık adından söz ettiren Erkan Petekkaya, bu kez siyaset gündemine bomba gibi düşen bir paylaşıma imza attı. Instagram hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in bir miting konuşmasına ait görüntüleri alıntılayarak çok sert ifadeler kullandı.

Petekkaya'nın muhalefet yönetimini sert bir dille eleştirdiği paylaşımı, kısa süre içinde silinmesine rağmen dikkatli sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

DENİZ BAYKAL VE KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU DA DAHİL ETTİ

Ünlü oyuncu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in videosunu paylaştığı gönderisinde, partinin eski genel başkanları Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef tahtasına koydu. Gazeteci Yılmaz Özdil’in geçmişteki benzetmelerine atıfta bulunan Erkan Petekkaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sahtekarsınız. Yeter artık memleketin iliğini sömürdünüz yeter, yeter, yeter, guguk kuşusunuz!!!! Bakın; Yılmaz Özdil. Deniz Baykal da Kemal Kılıçdaroğlu da siz de Özgür Özel kökünüz guguk kuşusunuz. Bi' kopun bu ülkemizin yakasından."





SİLİNEN PAYLAŞIM X GÜNDEMİNE OTURDU

Erkan Petekkaya’nın hakarete varan sert ifadeler kullandığı bu paylaşımı, yükledikten kısa bir süre sonra Instagram hesabından kaldırması dikkat çekti. Oyuncunun paylaşımı neden sildiği henüz bilinmezken, gönderinin ekran görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Kısa sürede çığ gibi büyüyen tepkiler ve destek mesajlarının ardından Erkan Petekkaya, X (Twitter) Türkiye gündeminde en çok konuşulan isimlerin (Trend Topic) arasında ilk sıralara yükseldi.