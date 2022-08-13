Kadıköy'de kadın cinayeti: Kafeye gelip öldürdü
Kadıköy'ün en işlek yerlerinden biri olan Osmanağa Mahallesi'nde bulunan bir kafede Mihriban Arduç adındaki kadın, oturduğu kafede silahlı saldırı sonucu öldürüldü.
Olay saat 00.00 sıralarında Kadıköy Osmanağa Mahallesi’ndeki kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mihriban Arduç, kafeye gelen Hakan Asilkan (63) tarafından silahla vuruldu. Vurulan kadının yardımına çevredeki insanlar koşarken, saldırgan Hakan Asilkan olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.
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