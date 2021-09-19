İzmir'den tüm dünyaya barış mesajları verilecek

19 Eylül 2021 Pazar, 12:12

Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde ilk kez 1935 ve 1936 yıllarında düzenlenen “Balkanlılar Halk Dansları Festivali”ni yeniden canlandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, festivalin 15. yılında yine görkemli bir şölene ev sahipliği yapacak. Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” sözünün ardından başlattığı ve Balkan kardeşliğini pekiştirmeyi amaçladığı “Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali” bu sene 25 Eylül-3 Ekim tarihlerinde yapılacak. Türkiye’nin ev sahibi olduğu festivale Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Yunanistan konuk olacak. Gösteriler ve konserlerin yanı sıra bu yıl festivalde defileler, söyleşiler, gastronomi etkinlikleri, sergiler ve film gösterimleri de olacak.

AÇILIŞ GÜNDOĞDU'DA

Festival 25 Eylül Cumartesi 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle başlayacak. Katılımcılar açılışın ardından Gündoğdu Meydanı’na kadar kortej halinde yürüyecek. Festivalin açılış konserinde Hanka Paldum sahne alacak. Konser 20.30’da Gündoğdu Meydanı’nda yapılacak.

15. Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali programı şöyle;

25 Eylül 2021 Cumartesi: Balkan Federasyonları ve Derneklerinin Stantlarının Açılışı: Kültürpark / 11.30 (2 Ekim tarihine kadar stantlar açık kalacak)

Gastronomi Standı Açılışı: Kültürpark / 12.00

Gönül Köprümüz Balkanlar Fotoğraf Sergisi Açılışı: Pakistan Pavyonu / 12.15 (Sergi 3 Ekim tarihine kadar devam edecek ve 09.00-17.00 saatleri arasında gezilebilecek.)

Halk Oyunları Ekiplerinin Gösterileri: Kültürpark Çim Alan / 13.00

Sevdalinka Defilesi: Kültürpark Uzun Havuz / 17.30

Açılış Konseri “Hanka Paldum”: Gündoğdu Meydanı / 20.30

26 Eylül 2021 Pazar: “Balkan Band” Konseri Kültürpark / 15.00

Balkan Lezzetleri-Girit Yemekleri Stantları Açılışı: Tire Gölet / 17.00

Bando 35 Konseri: Kültürpark / 18.00

İzmir Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Halk Dansları Ekibi: Kültürpark / 19.00

“Aşrı Memleket Rumeli” Belgesel Nitelikli Konser Projesi: Kültürpark / Ahşap Sahne / 21.30

Halk Oyunları Ekiplerinin Gösterileri: Tire Gölet / 17.00

“Paragraf” Konseri: Tire Gölet / 20.00

27 Eylül 2021 Pazartesi: Halk Oyunları Ekiplerinin Gösterileri: Buca Hasanağa Bahçesi / 17.30

Panel “Modernleşme Sürecinde Balkan Kadını”: Kültürpark Gençlik Tiyatrosu / 18.00

7. Balkan Panorama Film Festivali Açılış Töreni: Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezi / 18.30

“Cenk Bosnalı” Konseri: Buca Hasanağa Bahçesi / 20.30

28 Eylül 2021 Salı: Kortej: Ödemiş Hükümet Meydanı Önü / 17.00

Halk Oyunları Ekiplerinin Gösterileri: Ödemiş Salı Pazarı Alanı / 17.30

Balkan Filmleri Gösterimleri “Bir Ezik Olarak Son Yılım”– Söyleşi: Kültürpark 26 Ağustos Kapısı Önü Etkinlik Alanı / 19.30

“Çalgiya İzmir” Konseri: Ödemiş Salı Pazarı Alanı / 20.30

Balkan Filmleri Gösterimleri “Krema”–Söyleşi: Kültürpark 26 Ağustos Kapısı Önü Etkinlik Alanı / 21.30

29 Eylül 2021 Çarşamba: Halk Oyunları Ekiplerinin Gösterileri: Gaziemir Festival Alanı / 17.30

Panel “Balkanlardan Göç”: Kültürpark Gençlik Tiyatrosu / 18.00

Balkan Filmleri Gösterimleri “-Tren Makinistin Günlüğü”-Söyleşi: Kültürpark 26 Ağustos Kapısı Önü Etkinlik Alanı / 19.30

“Sevim Kahya ve Sakoband” Konseri: Gaziemir Festival Alanı / 20.30

Balkan Filmleri Gösterimleri “Masterclass”-Söyleşi: Kültürpark 26 Ağustos Kapısı Önü Etkinlik Alanı / 21.30

30 Eylül 2021 Perşembe: Halk Oyunları Ekiplerinin Gösterileri: Menemen Cumhuriyet Meydanı / 17.30

Balkan Filmleri Gösterimleri “Konuk Sinema Okulu”– Söyleşi: Kültürpark 26 Ağustos Kapısı Önü Etkinlik Alanı / 19.30

“Bando Hicaz” Konseri: Menemen Cumhuriyet Meydanı / 20.30

Balkan Filmleri Gösterimleri “Stela”– Söyleşi: Kültürpark 26 Ağustos Kapısı Önü Etkinlik Alanı / 21.30

1 Ekim 2021 Cuma: Halk Oyunları Ekiplerinin Gösterileri: Bergama Yenikent Mahallesi / 16.00

Panel “Balkanların Bugünü ve Geleceği”: Kültürpark Gençlik Tiyatrosu / 18.00

Köy Sandıklarında Geleneksel Balkan Kıyafetleri: Bergama Yenikent Mahallesi / 19.10

Balkan Filmleri Gösterimleri “Konuk Sinema Okulu”– Söyleşi: Kültürpark 26 Ağustos Kapısı Önü Etkinlik Alanı / 19.30

“Brate Band” Konseri: Bergama Yenikent Mahallesi / 20.00

Balkan Filmleri Gösterimleri “Huzurevinde Bolero”-Söyleşi: Kültürpark 26 Ağustos Kapısı Önü Etkinlik Alanı / 21:30

2 Ekim 2021 Cumartesi: Halk Oyunları Ekiplerinin Gösterileri: Bostanlı Rekreasyon Alanı/ 13:30

Konser “Lozan Mübadilleri Vakfı Ege Temsilciliği Korosu”: Bostanlı Rekreasyon Alanı/ 16:30

Halk Oyunları Ekiplerinin Gösterileri: Çamdibi Atatürk Parkı / 13:30 – 16:00

Balkan Filmleri Gösterimleri “Maymun Yılı”– Söyleşi: Kültürpark 26 Ağustos Kapısı Önü Etkinlik Alanı / 19.30

Konser “Çamdibi Bandosu”: Çamdibi Atatürk Parkı / 19.45

Balkan Filmleri Gösterimleri “Bir Zamanlar İsyancılardı” – Söyleşi: Kültürpark 26 Ağustos Kapısı Önü Etkinlik Alanı / 21.30

Kapanış Konseri “Evrim Ateşler ve Okeanus”: Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi / 21.30