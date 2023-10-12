İzmir'i Cumhuriyet Bayram'ı coşkusu sardı

Yayınlanma: 12.10.2023 - 09:42

Güncelleme: 12.10.2023 - 09:43

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından “yerinde hizmet” anlayışıyla kentin dört bir yanında hizmet veren Biz İzmir Dayanışma Noktaları, Cumhuriyetin 100’üncü kuruluş yıl dönümünde kutlamaların adresi haline geldi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na kadar sürecek etkinliklerde çocukların bayram coşkusunu doyasıya yaşaması hedefleniyor. Biz İzmir Dayanışma Noktaları’nda çocuklara masal anlatılıyor, pandomim ve sihirbaz gösterileri yapılıyor.

11 BİZİZMİR DAYANIŞMA NOKTASI’NDA KUTLAMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 11 Biz İzmir Dayanışma Noktası’nda düzenledikleri etkinliklerle çocukların Cumhuriyet’in 100’üncü yılına coşkuyla girmesini hedeflediklerini söyleyen Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Murat Gilgil, “Çocuklarımızın yüzlerini güldürüyoruz. Kimsesizlerin cumhuriyetine çocuklarımızla beraber sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

“İYİ Kİ VARSINIZ”

Bayraklı Nafiz Gürman Mahallesi’nde düzenlenen program için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür eden muhtar Hüseyin Doğan, “Cumhuriyetimizin 100. yılında mahallemizi, çocuklarımızı unutmadılar. Atatürk ve bayrak aşkını yeniden aşılamak için bu etkinlikleri düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, her zaman yanımızdasınız” diye konuştu.

“GERÇEKTEN ÇOK MEMNUNUZ”

Çocuklarıyla etkinliğe katılan Ümmü Gülsüm Örnek ise “Gerçekten çok memnunuz. Çocuklar da heyecanla bu tarz etkinlikleri bekliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle etkinliklere her zaman ulaşamıyoruz. Bizim isteğimizi düşünerek önümüze sunmaları çok kıymetli. Görüldüğümüzü, sayıldığımızı, sesimizin duyulduğunu hissediyoruz. Çocuklarım adına çok mutluyum” diye konuştu.

Mahalle sakini Nihal Öztep de, “Burada belediyemiz çok güzel hizmet veriyor. Aile gibiyiz. Her ihtiyacımızla ilgileniyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim” dedi.

“ETKİNLİKLER DAHA ÇOK OLSUN”

Kutlamalarda yer alarak hem öğrenen hem eğlenen minik Bilal Tufan “29 Ekim kutlama programının buraya kadar gelmesi beni çok mutlu etti. En çok, anlatılan hikayeleri beğendim. Buradaki etkinlikler daha çok olsun, burada daha çok eğlenebilelim” diye konuştu.

KUTLAMALAR 29 EKİM’E KADAR DEVAM

Kutlama programları 14 Ekim Cumartesi saat 11:00’de Süvari Dayanışma Noktası, saat 13:00’te 1. Kadriye Dayanışma Noktası ve saat 15:00’te Harmandalı Dayanışma Noktası’ndaki etkinliklerle devam edecek.