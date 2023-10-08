Cumhuriyetin 100. yılında muhteşem bir gece: İzmir Devlet Senfoni Orkestrası İstanbul seyircisiyle buluştu...

Yayınlanma: 08.10.2023 - 17:42

Güncelleme: 08.10.2023 - 17:42

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen bir konserle müzikseverlerle buluştu. Dünyaca ünlü Macar şef Gilbert Varga'nın yönettiği konserde, ünlü piyanist Dmitry Shishkin'in üç eseri ve P.I. Çaykovski Piyano Konçertosu No.1, Antonin Dvorak Slav Dansları ve M. Ravel'in eseri Bolero seslendirildi.

Konser öncesi İZDSO Müdürü Özge Tanrıver, yeni sanat sezonuna iki gün önce gerçekleşen konserle başladıklarını ve İstanbul'da Beyoğlu Kültür Yolu Festivali vesilesiyle AKM gibi önemli bir mekanda bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Ayrıca, İZDSO'nun 49. sanat yılını kutladığını ve Cumhuriyetin 100. yılında böyle bir konserle İstanbul'da bulunmanın gurur verici olduğunu ifade etti. Sanatseverleri konserlerine davet etti ve İZDSO'nun bu sezon Türk gençlerini ağırlayacaklarını söyledi.

İZDSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Keman Sanatçısı Gündüz Öğüt, İZDSO'nun cumhuriyetin önemli sanat kurumlarından biri olduğunu vurgulayarak, bu akşam yaklaşık 83 sanatçılarıyla AKM'de İstanbul seyircisiyle ilk kez buluşmanın kendileri için gurur verici olduğunu dile getirdi. Ayrıca, Kültür Yolu Festivalleri'nin önemine değinerek, bu festivaller sayesinde İZDSO'yu izleme fırsatı bulamayan müzikseverlerle buluşma imkanı yakaladıklarını belirtti. Öğüt, İZDSO'nun yeni sezona özel hazırlandığını ve yıl içinde yaklaşık 34 haftalık bir konser maratonları olduğunu ifade etti. Ayrıca, yeni sezonda dünyanın önemli şefleri ve solistlerinin yanı sıra genç yeteneklere de yer vereceklerini söyledi ve müziği daha geniş kitlelere ulaştırmak için eğitim konserleri ve farklı ülkelerin konsolosluklarıyla ortak konserler düzenleyeceklerini belirtti.