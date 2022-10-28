İzmir’in 100. yıl kutlamaları film oldu! Ücretsiz gösterilecek
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tarihin en görkemli 9 Eylül kutlamaları beyaz perdeye aktarıldı. İzmir’in kurtuluşunun destansı öyküsünü anlatan bu görkemli kutlamadan kesitlerin de yer aldığı “Sen başla bitiren bulunur” adındaki belgesel film, Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yıl dönümünde 29 Ekim Cumartesi saat 17.00’de kentteki tüm sinema salonlarında 8 bin 500 kişiye ücretsiz gösterilecek.
Kurtuluşunun 100. yılında tarihin en görkemli 9 Eylül kutlamasına ev sahipliği yapan İzmir, tadı damaklarda kalan o muhteşem geceyi bu kez de beyaz perdeden izleyecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan “Sen başla bitiren bulunur” adındaki belgesel film, Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yıl dönümünde 29 Ekim Cumartesi saat 17.00’de 8 sinemadaki 54 salonda 8 bin 500 kişiye ücretsiz gösterilecek.
Gösterimler Mavibahçe, Hilltown, Optimum, İzmir Park, Konak Pier, Kipa, Point Bornova ve Forum Bornova’daki sinema salonlarında eş zamanlı yapılacak.
TARİHİ KALABALIK DA TARİHE NOT DÜŞÜLÜYOR
40 dakikalık film, tarihçi yazar Prof. Dr. Sinan Meydan, gazeteci yazar Yaşar Aksoy, sanatçı Sunay Akın ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in anlatımları, tarihsel görüntüler ve 180 dansçının Gündoğdu Meydanı’nda yaptığı arttırılmış gerçeklik destekli teatral gösteriden kesitlerle Kurtuluş Savaşı’nı akıcı ve ilgi çekici bir dille anlatıyor. Film ayrıca Gündoğdu Meydanı’nı dolduran tarihi kalabalığı da tarihe not düşüyor.
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