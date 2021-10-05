İzmir'in futbol tarihi yazılacak
İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) öncülüğünde İzmir’in futbol tarihini yazılması için uzmanlar Gürsel Aksel Stadı'nda toplandı.
İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), İzmir futbol tarihi yazılmasına yönelik başlattığı çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor.
Göztepe'nin ev sahipliğinde Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen ikinci toplantıya kulüp tarihçilerinin yanı sıra, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarih Bölümü Profesörü Günver Güneş, futbol arşiv ve belgeselcisi Fethi Aytuna, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina İzmir Kent Arşivi ve Müzesi'nden (APİKAM) Emrah Sait Arda da katıldı.
Son derece yararlı bir toplantı yapıldığını belirten İZVAK Başkanı Ali Erten, "1870'lere dayanan İzmir'in futbol tarihi, aynı zamanda şehrimizin, bölgemizin ve cumhuriyetimizin de tarihi niteliğinde. Toplanacak veriler, dijital ortama da aktarılacak ve arşivlenecek. Bu çalışmaya gönüllü olarak destek ve katkı veren tüm kulüplerimize, çok değerli yazarlarımıza, akademisyenlerimize teşekkür ederiz" dedi.
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