İzmir’in yüksek kesimlerini kar kapladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehrin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açık tutmak için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Ekipler 24 saat boyunca kar küreme ve tuzlama araçlarıyla teyakkuz halinde tutuluyor.
Player Alanı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, hafta başından itibaren soğuyan havayla birlikte, İzmir’in yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışına karşı teyakkuza geçti.
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri kar yağışının günlük hayatı olumsuz etkilememesi için Bornova Çamiçi, Homeros Çeşme Önü, Kemalpaşa Beşyol Caddesi, Spil Dağı Milli Parkı, Beşpınar ve Bergama’da Oruçlar Mahallesi Yukarıada Mahallesi arasındaki bağlantı yolunda etkisini gösteren kar yağışına karşı kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Kar yağışı ve buzlanma riski olan yerlerde 24 saat teyakkuzda olan ekipler, Bornova, Bayraklı, Bergama, Çiğli, Karşıyaka ve Menemen’in yüksek mahallelerinde ise kar küreme araçlarıyla müdahaleye hazır.
En Çok Okunan Haberler
-
- Doğada bulunuyor kandaki zehri temizliyor
- CHP'den Lütfü Savaş açıklaması!
- CHP'de dikkat çeken 'istifa' kararı
- Çok konuşulacak 'Yavaş' iddiası
- Gökhan Zan'a 'Hatay' teklifi: 'Cin gibi adam...'
- AKP'de gözler 15 Ocak'ta...
- Cumhur İttifakı ortağından Kurum'a veto
- Canan Karatay'ın gençlik fotoğrafları gündem oldu
- Özel'den 'Büyükerşen' paylaşımı
- Ayaydın nasıl CHP’li oldu?