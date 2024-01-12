İzmir’in yüksek kesimlerini kar kapladı

Yayınlanma: 12.01.2024 - 12:04

Güncelleme: 12.01.2024 - 12:04

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hafta başından itibaren soğuyan havayla birlikte, İzmir’in yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışına karşı teyakkuza geçti.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri kar yağışının günlük hayatı olumsuz etkilememesi için Bornova Çamiçi, Homeros Çeşme Önü, Kemalpaşa Beşyol Caddesi, Spil Dağı Milli Parkı, Beşpınar ve Bergama’da Oruçlar Mahallesi Yukarıada Mahallesi arasındaki bağlantı yolunda etkisini gösteren kar yağışına karşı kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kar yağışı ve buzlanma riski olan yerlerde 24 saat teyakkuzda olan ekipler, Bornova, Bayraklı, Bergama, Çiğli, Karşıyaka ve Menemen’in yüksek mahallelerinde ise kar küreme araçlarıyla müdahaleye hazır.