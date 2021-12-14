İzmirliler UNESCO adayı Gediz Deltası’nda buluşacak

14 Aralık 2021 Salı, 12:15

Kentleşme baskısı ve yapılaşma tehdidiyle risk altında olan Gediz Deltası’nda Kuş Gözlem Yürüyüşü düzenleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Derneği işbirliğiyle 18 Aralık saat 13.00’te yapılacak yürüyüş için Kaklıç Kavşağı Otobüs Durağı karşısında buluşulacak. Türkiye’nin en önemli doğal alanları arasında yer alan deltadaki etkinlikle İzmirlilerin bölgedeki yaşama tanıklık etmeleri, flamingoları, pelikanları ve pek çok farklı canlı türünü gözlemlemeleri hedefleniyor.

Kuş Gözlem Yürüyüşü etkinliğinde Doğa Derneği ekibi Gediz Deltası hakkında bilgilendirme yapacak. Ardından kuşlar ve Gediz Deltası’ndaki yaşam teleskop ve dürbünler yardımıyla yakından izlenecek. İletişim ve bilgi için [email protected] ziyaret edilebilir.

İzmirlilerin Gediz’le ilişkilerinin güçlenmesinin önemine değinen Başkan Tunç Soyer, “Mavişehir’den başlayan, Sasalı kıyılarından Foça tepelerine kadar uzanan Gediz Deltası’nın İzmirlilerin hayatında daha çok yer edinmesini sağlamak istiyoruz. Dünya flamingo nüfusunun yüzde onuna ev sahipliği yapan ve 300 kuş türünün gözlemlendiği delta, metropol alan içinde bulunan yeryüzündeki nadir sulak alanlardan biri. Ulusal ve uluslararası yasalarla koruma altına alınsa da tehlike altındaki doğal alanlar arasında yer alan Gediz’e sahip çıkmak hepimizin görevi” dedi.

Gediz Deltası’nın UNESCO Dünya Doğa Mirası Geçici Listesi’ne alınması için resmi adaylık başvurusunda bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirlileri doğa ve ormanlarla bütünleşmiş bir kent hayatına kavuşturmak için 35 Yaşayan Park projesini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda İzMiras rotalarıyla kent merkezini doğal alanlara kesintisiz bağlayan yeşil koridorlar oluşturuyor.