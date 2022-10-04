İZTO’da 10 bin 978 üye sandık başına gitti
İzmir Ticaret Odası’nı (İZTO) yönetecek, kentin ticari hayatına yön verecek meclis ve meslek komitesi üyelerinin belirlendiği seçimde toplam 10 bin 978 kişi oy kullandı. Oylardan 127 tanesi geçersiz sayılırken, geçerli oy sayısı 10 bin 851 oldu.
İzmir Ticaret Odası (İZTO) 4,5 yılın ardından sandığa gitti. Gaziemir Fuar İzmir’de 09.00-17.00 saatleri arasında 80 meslek grubunda yapılan seçimlerde, 186 Meclis üyesi ve 452 komite üyesi seçildi. Ulaşım Araçları Satış Grubu meslek komitesinden seçimlere tek listeyle giren İZTO Başkanı Mahmut Özgener, resmi olmayan sonuçlara göre kendi komitesinde kullanılan 186 oyun 184’nü alarak yeniden İZTO meclis ve komite üyesi olmaya hak kazandı.
ÖZGENER: ODAMIZA YAKIŞIR BİR SEÇİM OLDU
Mahmut Özgener sandıkların açılmasının ardından yaptığı açıklamada, seçimlerde demokrasinin kazandığını belirterek, “Öncelikle buraya gelerek oy kullanan tüm üyelerimize çok teşekkür ederim. Huzurlu, odamıza yakışır bir seçim oldu. Seçim sürecinde görev alan tüm Oda çalışanlarımıza, Konak İlçe Seçim Kurulu’na, emniyet ve sandık görevlilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir ortamda seçimin yapılmasında onların payı çok büyük” dedi.
“MÜHİM OLAN KAZANANLA KAYBEDENİN KUCAKLAŞMASI”
Meslek komitelerinin büyük bir bölümünün seçime tek liste ile girdiğini belirten Özgener sözlerini şöyle sürdürdü: “Çift listenin yarıştığı komitelerimizde bir taraf üzüldü, bir taraf sevindi. Mühim olan, kazanan ile kaybedenin kucaklaşmasıydı. 4 buçuk yıl önce aday olduğumuzda ‘biz’ demiştik ‘biz’ demeye devam ediyoruz. Kaybedenle de kazananla da biriz. 2018-2022 döneminde meclisimizde ve komitelerimizde görev alan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum”
YÖNETİM KURULU 8 EKİM’DE BELLİ OLACAK
Yönetim Kurulu Başkanlığına henüz seçilmediğini ifade eden Özgener, 8 Ekim Cumartesi günü yapılacak seçimlerinde yeniden aday olduğunu belirtti. İZTO Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Birlik Genel Kurulu Delege Seçimleri ile Meclis Başkanlığı ve Başkanlık Divanı seçimleri 8 Ekim’de İzmir Ticaret Odası’nda gerçekleşecek.
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