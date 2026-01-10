Jandarma baskın yapmıştı: Bebek Otel'de 'gizli oda' bulundu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

BEBEK OTELE JANDARMA BASKINI

Uyuşturucu ve fuhuş iddialarıyla gündeme gelen, sahibi ve işletme müdürünün de tutuklandığı İstanbul'daki Bebek Otel'le ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Jandarma ekipleri, otele baskın yaparak arama yaptı.

"GİZLİ ODA" BULUNDU: 'KAYIT ALINIYORDU' İDDİASI

İddialarda ismi çokça geçen Bebek Otel'de ilk arama sonucu bahsi geçen 'gizli oda' bulunamamıştı. Ancak son yapılan aramada iddiaya göre kritik bulgulara erişildi.

İktidara yakınlığıyla bilinen CNN Türk'te konuşan muhabir Merve Tokaz, son aramada "gizli odanın" bulunduğunu söyledi.

Tokaz'ın ifadeleri şu şekilde:

"Dün gece saatlerinde sıcak dakikalar yaşandı. Jandarma ekipleri, 200 jandarma personeli Bebek Otel'e girdi ve kapsamlı bir arama çalışması gerçekleştirdi. Bu ikinci bir operasyondu. Çok kapsamlı bir arama gerçekleştirildi. Didik didik diyebileceğimiz bir arama yapıldı. Bebek Oteli soruşturmanın kritik iki adresinden bir tanesi. Bebek Otel ve Kasım Garipoğlu'nun yalısı.

Bebek Otel'de ne aranıyor? Savcılığın değerlendirmesi şu; iddialara göre, ünlü isimlerin burada toplandıkları ve burada uyuşturucu madde kullanıldığı yönünde savcılığın soruşturma dosyasında bir iddiası var. Bebek Otel'de gizli bir odanın olduğu iddiası var. Gizli odada kayıt yapıldığı iddia edildi. Son dakika gelişmesine göre, gizli oda bulundu. Daha önce yapılan aramalarda bulunamayan gizli odanın şimdiki aramada bulunduğu ortaya çıktı."

OTEL MÜDÜRÜ VE SAHİBİ TUTUKLANMIŞTI

Savcılık, şüpheliler Arif Altunbulak (Bebek Otel müdürü), Muzaffer Yıldırım (Bebek Otel sahibi), Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız ve Merve Eryiğit'i tutuklanmaları, şüpheliler Binnur Buse Alper, Sedef Selen Atmaca ve Gözde Anuk'u ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, tutuklama talep edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, diğer 3 şüpheli hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Öte yandan, haklarında daha önce "yurt dışı çıkış yasağı" tedbiri bulunan şüpheliler Doğukan Güngör, Alya Şahinler, Ceren Yıldırım ve Saniye Deniz ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.