Jandarmadan ‘Barbie-ES’ operasyonu

Yayınlanma: 06.01.2024 - 10:38

Güncelleme: 06.01.2024 - 10:39

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde meydana gelen ‘Fuhşa Teşvik, Aracılık, Zorlama ve Fuhşa Yer Temini’ suçlarına yönelik çalışmalar yapıldı.

Polis ekipleri tarafından 6 Ekim 2023 tarihinden itibaren yapılan çalışmalar sonucunda 5 Ocak tarihinde Eskişehir, Ankara, İstanbul, Ağrı ve Mardin illerinde eş zamanlı olarak ‘Barbie-ES’ isimli operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 10’u Eskişehir’de olmak üzere toplamda 18 şüpheli yakalanırken, 7 araç muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin gerekli işlemlerin yapılarak, adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.