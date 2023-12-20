Jandarmadan dev operasyon: 73 firari yakalandı

Ağrı’da, çeşitli suçlardan araması bulunan 73 firari yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 20.12.2023 - 16:06
Jandarmadan dev operasyon: 73 firari yakalandı
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Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 13-17 Aralık 2023 tarihleri arasında Şehit Uzman Jandarma Serdar DAĞ-JASAT Mercek-2 Operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon doğrultusunda, kasten yaralama, basit yaralama, kasten öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, resmi belgede sahtecilik, kaçakçılık, uyuşturucu madde imal ve ticareti olmak üzere çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 73 firari yakalandı.


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