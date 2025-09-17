Cumhuriyet Gazetesi Logo
Japonya Prensesi'nden, Atatürk'e büyük saygı: Anıtkabir'i ziyaret etti, mozolenin önünde eğildi

Japonya Prensesi'nden, Atatürk'e büyük saygı: Anıtkabir'i ziyaret etti, mozolenin önünde eğildi

17.09.2025 13:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Japonya Prensesi'nden, Atatürk'e büyük saygı: Anıtkabir'i ziyaret etti, mozolenin önünde eğildi

Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Anıtkabir’i ziyareti sırasında Atatürk’ün mozolesine eğilerek saygı duruşunda bulunduktan sonra arkasını dönmeden yerine geçti.

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Ankara ziyareti çerçevesinde Anıtkabir’de Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı.

Mikasa, Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde Anıtkabir’i ziyaret etti. Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren Prenses Akiko, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

Törende Prenses Akiko’ya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahlko ve beraberindeki heyet eşlik etti.

Image

ATATÜRK'E BÜYÜK SAYGI: GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Prenses Akiko, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve eğilerek saygı duruşunda bulundu.

Mikasa'nın, Atatürk’ün mozolesine eğilerek saygı duruşunda bulunduktan sonra arkasını dönmeden yerine geçtiği anlar, sosyal medyada gündem olurken çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

İşte o anlar...

İlgili Konular: #mustafa kemal atatürk #japonya #Anıtkabir #prenses