Jeffrey Epstein belgelerinde adı geçiyordu: Robert Koleji'nden açıklama

Tüm dünyada infial yaratan Jeffrey Epstein davasına ilişkin ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan son belgelerde, Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından Robert Kolej’in adının geçmesi üzerine okul yönetimi resmi bir açıklama yayımladı.

Belgelerde, dönemin New York Times yazarı ve mütevelli heyeti üyesi Landon C. Thomas Jr. ile Epstein arasındaki bir e-posta yazışmasının yer aldığı görüldü.

"HİÇBİR ZAMAN ÇALIŞANIMIZ OLMADI"

Özel Amerikan Robert Lisesi Müdürü Whitman Shepard, yaptığı açıklamada Landon C. Thomas Jr.’ın kurumla olan ilişiğinin yıllar önce kesildiğini vurguladı. Shepard, şu ifadeleri kullandı:

"Landon C. Thomas Jr., okulumuzun yöneticisi veya çalışanı değildir, hiçbir zaman da olmamıştır. 2014 yılında mütevelli heyeti üyelerimizden biri olan bu şahıs, 2019 yılında Jeffrey Epstein skandalı nedeniyle New York Times’daki işine son verildiği anda bizim heyetimizden de çıkarılmıştır."

Açıklamada ayrıca, Epstein’den hiçbir şekilde bağış alınmadığı ve yazışmada adı geçen kişilerin okulla bir ilgisi bulunmadığı kaydedildi.





YAZIŞMADA DİKKAT ÇEKEN "TÜRKİYE" ANALİZİ

7 Kasım 2014 tarihli e-postada Thomas Jr.’ın, Türkiye’deki siyasi iklim ve eğitim sistemine dair Epstein’e analizler sunduğu görüldü. Thomas Jr.’ın mailinde şu ifadeler yer alıyordu:

"Muhafazakar İslam’ın eğitim sistemine sızdığı bugünün Türkiye’sinde Robert Kolej’in misyonu hiç olmadığı kadar önemlidir. Hükümetin bu atmosferinde okulumuzun önemini anlatma çabalarımızı artırıyoruz."

Yazışmanın devamında Thomas Jr.'ın, Epstein’den "utanmasızca bağış toplama tanıtımı" yaparak vakıflar ve milyarderler konusunda fikir istediği, Epstein’in ise "Görüştüğümüzde bana daha fazlasını anlat" yanıtını verdiği ortaya çıktı.