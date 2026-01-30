Jeoloji mühendisi Atılgan’ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma ilerlemiyor: Dosya savcıya takıldı!

Aksaray’da bir dondurma fabrikasında işçi olarak çalışan emekli jeoloji mühendisi Tekin Atılgan (54) geçen yıl ağustos ayında öldürüldü, cansız bedeni yol kenarında, buzdolabı içinde bulundu. Atılgan’ı tabancayla öldüren şüphelinin, müdürü Yaşar Can Kahya (29) olduğu ortaya çıktı. Olaya ilişkin soruşturma sürerken dosyaya gizlilik kararı getirildi. Ancak aradan 6 ay geçmesine karşın soruşturmada ilerleme kaydedilmediği ve soruşturma savcısının 3 aydır hastalık izninde olduğu ortaya çıktı.

İŞLEM YAPILMIYOR

Gelişmeleri Cumhuriyet’e aktaran Atılgan ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, “Biz dosyanın üzerinde ne kadar detaylı uğraşsak da 3 aydır maalesef dosyanın soruşturma savcısının hasta ve izinli olduğunu ve dosyada yerine bakan iki refik savcının da dosyanın asil savcısı gelene kadar herhangi bir işlem gerçekleştirmediğini öğrendik. Geç gelen adalet, adalet değildir. Adaletin adil olması için zamanında tecelli etmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Yeterli inceleme yapılmadığını öne süren Şeker, “Biz dosyanın içerisindeki sunmuş olduğumuz dilekçelerin bile esasa müessir şekilde incelenmediğini düşünüyor ve bu çerçevede kim ya da kimler korunuyorsa bununla alakalı tepkimizi de dile getiriyoruz. Tekin Atılgan’ın 16 kurşunla öldürülüp bir dondurma dolabının içine konarak sonrasında dondurma dolabı ile birlikte yakılmaya çalışılıp şeytanca maruz kaldığı canice cinayetin unutturulmamasını istiyoruz. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı’nın derhal ve ivedi hareket etmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.