KA.DER’den 25 Kasım mesajı: 'Siyasette kadına yönelik şiddet, demokrasiye müdahaledir'

KA.DER’in açıklamasında, kadınların siyasal alana katılımının yalnızca temsil oranlarıyla sınırlı olmadığı belirtilerek, şiddetten uzak, güvenli ve eşit koşullarda siyaset yapabilmenin temel bir gereklilik olduğu ifade edildi. Türkiye’de ve dünyada kadın siyasetçilerin fiziksel, psikolojik, ekonomik, dijital ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin çeşitli biçimlerini deneyimlediği hatırlatıldı. Bu durumun, “kadınların siyasetteki varlığını zayıflatan yapısal bir sorun” olduğu kaydedildi.

Açıklamada, belediye meclislerinde kadınların sözlerinin kesilmesi, sistematik olarak yok sayılması, seçim dönemlerinde itibarsızlaştırıcı kampanyalarla hedef alınmaları ve dijital platformlarda nefret söylemlerine maruz kalmalarının, kadınların siyasette kalıcılığını doğrudan tehdit ettiği belirtildi. KA.DER, bu tabloyun yalnızca kadınların emeğini değersizleştirmediğini, aynı zamanda demokratik temsil hakkını da zayıflattığını ifade etti.

Dernek, siyasette kadına yönelik şiddetin önlenmesi için siyasi partilere, yerel yönetimlere ve tüm siyasi kurumlara sorumluluk çağrısı yaptı.



Açıklamada öne çıkan öneriler şöyle sıralandı:

Tüm şiddet biçimlerini tanıyan, yaptırımları açık ve uygulanabilir parti içi yönergelerin oluşturulması,

Kadın siyasetçilerin güvenliğini önceleyen etik ve disiplin süreçlerinin güçlendirilmesi,

Yerel yönetimler ve parti teşkilatlarında toplumsal cinsiyet eşitliğini kurumsal kültür haline getirecek uygulamaların yaygınlaştırılması,

Dijital şiddete karşı etkili hukuki ve teknik mekanizmaların kullanılması,

Kadınların dayanışma ağlarına ve psiko-sosyal, hukuki destek hizmetlerine erişimin artırılması.

KA.DER, kadın hareketinin bugüne kadar elde ettiği kazanımların dayanışma ile büyüdüğünü hatırlatarak, siyasette kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin de ancak dayanışma, kurumsal kararlılık ve toplumsal farkındalıkla mümkün olacağını vurguladı.

Açıklama, “Kadınların emeğiyle güçlenen bir demokrasi mümkün. Kadınlar için eşit, güvenli ve şiddetsiz bir siyaset mümkün” sözleriyle sona erdi.