Kabine sonrası Erdoğan’dan ekonomi mesajı: 'Sıcak paraya hükmeden bir avuç vahşi kapitalist...'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırıya ilişkin, “İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin, “Dünyayı adeta bir tsunami gibi vuran bu şok dalgasının yol açtığı tahribatın boyutları tam olarak kestirilemiyor” ifadelerini kullandı.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, “Sıcak paraya hükmeden bir avuç vahşi kapitalist, milyarlarca insanın boğazındaki lokmayı adeta gasbederek palazlanmakta, servetlerine servet katmaktadır” dedi.

Muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bölgemizin ateş çemberinden geçtiği küresel sistemde muhalefet de en az bizim kadar duyarlı hareket etmek, yerli ve milli bir duruş sergilemek durumundadır. Muhalefet, İran savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak yerine süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiştir.”

"SAVAŞ ÖNCESİ DÖNEME DÖNÜŞ ZAMAN ALACAK"

Erdoğan, “Her ne kadar savaş öncesi döneme dönüş biraz zaman alacak olsa da ülkemiz eskisinden çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “'Türkiye dışında da Türk var' dedikleri için tek parti döneminde işkencehanelere atılanların hayallerini Türk Dünyası Vizyonu'yla hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

“Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin de konuşan Erdoğan, “Yarım asırdır ülkemizin ayağına bağ olan terör prangasından kurtulmamızla Türkiye'nin önünde yepyeni bir yol açılacak” dedi.

Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırıya ilişkin Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“İsrail'in saldırıları, uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını asla engelleyemeyecektir. 40 farklı ülkenin vatandaşından oluşan Sumud Filosu'nun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum. İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz.”