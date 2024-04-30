Yayınlanma: 30.04.2024 - 11:32

Güncelleme: 30.04.2024 - 11:32

Kabine Toplantısı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her ay 2 kez toplanıyor. Kabine’de gündeme dair önemli konular hakkında kararlar alınıyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı'nın gündeminde neler var?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ayda iki kez toplanıyor. Nisan ayının ilk Kabinesi 16 Nisan Salı günü gerçekleştirilmişti. Bu ayın 2. toplantısı için gözler Beştepe’ye çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın 30 Nisan Salı günü yapılması planlanıyor. Toplantı tarihi kesinleştiğinde haberimize eklenecektir.

ÖĞRETMEN ATAMASI GÜNDEMDE

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama yaptı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendilerinin de mümkün olan en fazla sayıda atama yapmak istediğini dile getiren Bakan Tekin, "Hazine ve Maliye Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber rakamı belirleyeceğiz. Önümüzdeki hafta, eğer kabine toplantısı olursa o gün açıklamış olacağız. Biz rakamda uzlaştık zaten" dedi.