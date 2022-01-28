Kaçakçılıkta rota Ege

28 Ocak 2022 Cuma, 07:07

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Dikili, Foça, Özdere, Urla ve Çeşme gibi ilçeler hem uyuşturucu ticaretinin, hem de insan kaçakçılığının merkezi oldu.

Mültecilerin Avrupa kıtasına yaptığı umut yolculuğunun ilk durağı olan Ege limanları, aynı zamanda FETÖ ve PKK gibi yasadışı terör örgütü üyelerinin de yurtdışına kaçış güzergâhı haline geldi. 2021’deki operasyonlarda 30 tona yakın uyuşturucu maddenin ele geçirildiği Ege kıyılarında, 35 bini aşkın yasadışı göçmen yakalandı, 49 şüpheli ise tutuklandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma ve polis 2021 yılında kıyı bölgelerinden Yunanistan’a bot ve teknelerle kaçmaya çalışan 35 bine yakın yabancı uyruklu göçmeni yakaladı. Bot ve teknelerin batması sonucu aralarında çocuklarında bulunduğu 15 kişi öldü. İki yıl içerisinde düzensiz göçmenlerin arasına saklanarak deniz yoluyla Türkiye’den kaçmaya çalışan 80 FETÖ ve PKK üyesi yakalandı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentin en büyük sorununun uyuşturucu olduğunu belirterek İzmir’in uyuşturucu tacirlerini hedefinde olduğunu söyledi Köşger, “Uyuşturucu, şehrimizde yaygın biçimde kullanılıyor. Yaptığımız operasyonlarda Türkiye’de tek seferde en fazla miktarda uyuşturucuyu yakaladık. Bu aynı zamanda İzmir’in uyuşturucu tacirlerinin hedefi olduğunu gösteriyor. Bunu bütün birimlerimizle birlikte engellemeye çalışıyoruz. Uyuşturucuyla mücadelenin esası, gençlerimizi buna bulaştırmamak. Bulaştıktan sonra veya bağımlı hale geldikten sonra on gençten ancak birini rehabilite edebiliyoruz. Esas olan uyuşturucuya bu gençleri bulaştırmadan o gençlik koridoru denilen alandan geçirmek. Gençlerimizi iş sahibi yapıp memlekete faydalı hale getirmek esastır.”