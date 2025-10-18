Kadıköy'deki meyhanede 'pes' dedirten uygulama: Adisyonu gören şoke oldu!

İstanbul Kadıköy'de faaliyet gösteren bir Ankaralı meyhane şubesinde yaşanan olay, dikkatleri üzerine çekti.

Meyhane, telefon şarjı için ücret uygulamasıyla gündeme geldi.

İktidara yakın Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, köşesinde bir arkadaşının geçen ay yaşadığı deneyimi aktardı.

45 TL'LİK ŞARJ ÜCRETİ

Yaklaşık 10 bin liralık hesabı ödeyen arkadaş, adisyonu incelerken 45 liralık “şarj ücreti” kalemini fark etti.

Telefonunu şarj ettiği için bu ücreti ödemek zorunda kalan müşteri, olayı Cankurt’a anlatarak tepkisini dile getirdi.

Cankurt, köşesinde bu ilginç uygulamayı paylaşarak, “Yaklaşık 10 bin lira hesap ödeyen arkadaşımın adisyonda 45 liralık ‘şarj ücreti’ gördüğünü” belirtti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Restorandan henüz bir açıklama gelmezken, uygulama sosyal medyada tartışma yarattı.

Yurttaşlar benzer ücretlendirmelerin diğer mekanlarda da olup olmadığını merak ederken, tüketici hakları konusunda uyarılar yapıldı.