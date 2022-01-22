Kadıköy’de 400 yıllık tarihi mezarlık harabeye döndü

22 Ocak 2022 Cumartesi, 09:51

Üsküdar’dan başlayıp Kızıltoprak’a kadar uzanan büyük Karacaahmet Mezarlığı’nın günümüze kalabilen son parçası olarak bilinen Ayrılık Çeşme Mezarlığı’nın harabe görüntüsü görenlerin içini sızlatıyor. İlk definlerin 400 yıl önce yapıldığı bilinen mezarlığa defin işleminin 20’nci yüzyıl başlarına kadar devam ettiği biliniyor. Mezar taşlarının çoğunun tahrip edildiği, bazılarının baş kısmının düştüğü ve bazı yerlerde taşların toplu olarak bir araya dikildiği mezarlık, iddialara göre dönem dönem defineci talanına da uğruyor.

SARAY ÇALIŞANLARININ MEZARI VAR

Mezarlıkta Osmanlı Sarayı’na mensup görevli kişilerin ve toplum içinde statüsü yüksek saray çalışanlarının yakınlarının kabirleri de bulunuyor. Mezarlığın yıllar içerisinde şehir geliştikçe Acıbadem Caddesi’nden inerken sağ tarafta kalan kısmının yol çalışmaları nedeniyle istimlak edildiği öğrenildi. Mezar taşlarında ağır tahribat olan mezarlıkta yıllardır herhangi bir çalışma yapılmazken, tarihi mezarlık drone ile görüntülendi.

“SAHİP ÇIKMAZSAK BURASI DA BİR GÜN YOK OLACAK”

Mezar taşlarının bakımsız olduğunu ve hasar gördüğünü belirten tarihçi ve yazar Halit Mestane, “Bu mezarlık dünyanın en eski mezarlığı olan Karacaahmet Mezarlığı’nın bir devamı. Üsküdar’dan başlayıp Kızıltoprak’a kadar devam eder. Burada genelde saray eşrafının mezarları bulunur. Bu mezarlığın bir diğer önemi de mezar taşlarındaki süslemeleridir. Dünyanın hiçbir yerinde benzeri bulunmamaktadır. Tüm bunlara rağmen bu mezarlık yıllardan beri bakımsız. İlk zararı aslında buradaki yol bakım çalışmaları sırasında gördü. Birçok taş şu an yok olmuş durumda. Buranın tahribatı yaklaşık 100 yıla dayanıyor. Burada bizim 300 yıllık bir tarihimiz yatıyor. Maalesef biz yine tarihimize sahip çıkamıyoruz. Burayla alakalı birkaç girişim oldu. Sonuç tabela asmaktan öteye geçemedi. Mezarlık her geçen gün daha kötüye gidiyor. Sahip çıkmazsak burası da bir gün yok olacak” diye konuştu.