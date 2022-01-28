Kadıköy’de balıkçı teknesi karaya oturdu, mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Kadıköy'ün Moda sahilinde şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçı teknesi karaya oturdu. Teknede mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Kadıköy’de Moda sahilinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Engin Kaptan 3 isimli balıkçı teknesi, şiddetli rüzgar nedeniyle kontrolden çıkarak, Moda sahilinde karaya oturdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri karaya oturan balıkçı teknesinde mahsur kalan 2 kişiyi merdiven yardımıyla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri 2 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek hastaneye sevk etti.
Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Video Haberler
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
En Çok Okunan Haberler
- Macron ve Putin, Ukrayna konusunda 'mutabık'
- Çocukları bekleyen büyük tehlike
- Yolsuzluk soruşturmasında yargılanan başkan serbest
- Sanayide elektrik kesintisi yarın bitecek
- Hemşireye saldırdı: Senin gibiler dayağı hak ediyor
- Konuşmasına engelleme kararı alınan Özkoç'tan sert tepki
- MHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- ABD'den kritik uyarı: Felaket olur!
- Kılıçdaroğlu'ndan bir 'direnen bürokratlar' çıkışı daha
- ‘İş ortaklığı’ kılıf oldu