Memet Ali Alabora'dan 'Sezen Aksu' paylaşımı: 'Zahid Bizi Tan Eyleme' şiiri ile seslendi

23 Ocak 2022 Pazar, 16:50

Müzisyen Yaşar Gaga ile 2017 yılında çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısında geçen sözler üzerinden, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere, iktidar ve iktidara yakınlığıyla bilinen kişiler tarafından hedef gösterilen Sezen Aksu’ya bir destek de ünlü oyuncu Memet Ali Alabora’dan geldi.

Alabora, #SezenAksu, #ben, #biz, #herkes, #susmuyoruz etiketleriyle Twitter’dan yaptığı paylaşımda Aksu’ya destek verdi.

Gezi direnişinde aktif rol oynayan isimlerden olduğu için o dönemde yine yandaş medya tarafından hedef tahtasına konulan ve yıllardır Türkiye'den uzakta olan Alabora, Aksu'ya Muhyiddin Abdal'ın 'Zahid Bizi Tan Eyleme' şiirinden bir bölüm ile seslendi.

Ünlü oyuncunun paylaşımı şu şekilde:

Muhyi olarak da bilinen Bezcizade Mehmet Muhyiddin tarafından kaleme alınan eser, Bektaşi nefesi olarak geçer. Eserde hemfikir olunan ortak nokta, dini inançları dolayısıyla eleştirilen ve ehl-i sünnet olduğu için idam edilecek olan Hamzevilerin ölüme giderken söyledikleri bir yapıt oluşudur.

Eser, inanç farklılığı nedeniyle idam edilenlerin, kendilerini öldürecek olanlara karşı bir “sitemini” içerir.

Abdullah Gökpınarlı’nın yazmış olduğu ”Melamilik ve Melamiler” adlı eserde sözleri Muhyi’ye ait olan bu eserin, Hamzevilerin zincirlerle bağlı olarak Tuzla deresine atılmak üzere götürüldükleri sırada hep beraber okudukları öne sürülür.