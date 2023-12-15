Kadıköy’de istek parça cinayeti... Zanlı Caymaz hakim karşısına çıktı, 'nefsi müdafaa' dedi!

Yayınlanma: 15.12.2023 - 11:10

Güncelleme: 15.12.2023 - 11:34

Kadıköy sahilde, 2 Mayıs 2023 tarihinde Cihan Aymaz’ın (30) yanına yanaşan Mehmet Caymaz, bir türkü istedi. İddiaya göre Aymaz, olumsuz yanıt verince ikili arasında tartışma çıktı.

Mehmet Caymaz (32), yanındaki bıçakla Cihan Aymaz’ı göğsünden bıçaklayarak ölümüne neden oldu. Olayın ardından tutuklanan Caymaz hakim karşısına çıktı. Anadolu 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Caymaz, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

"ELİMDEKİ BIÇAĞI YERE SAVURDUM"

Sanık Mehmet Caymaz, “Olay günü bankta oturuyordum. Maktulden orgdan müzik çalmasını istedim. Maktul bana 'çalmıyorum, var mı bir diyeceğin! dedi. Tanıklarla birlikte bana bağırmaya başladılar, 'sen kimsin, seni linç ederiz' dediler. Bana doğru gelince, üzerimdeki bıçağı çıkardım. Maktul üzerime atlayınca elimdeki bıçağı bir kere savurdum. O sırada maktul denize düştü, kendisini kurtarmak için peşinden atladım. Kafamı suya koyarak beni boğmaya çalıştı” dedi.

'NEFSİ MÜDAFAA' SAVUNMASI!

Savunmasına devam eden Caymaz, “Maktulü öldürmek istemedim. Böyle bir niyetim olsa kurtarmak için denize atlamam. Kendisini daha önceden tanımıyorum. Tanıklar da olay günü maktulle birlikte hareket eden kişilerdir. Beyanlarına itibar edilmemesini talep ediyorum. Nefsi müdafaada bulundum. Ailesinden özür diliyorum. Öncelikle beratımı, mahkeme aksi kanaatte ise lehime olan hükümlerin uygulanmasını talep ederim” dedi.

"SANIKTAN ÇEKİNDİK, YARDIM EDEMEDİK"

Tanık Muhammet M., “Sanık biraz ötede bira içiyordu ancak sarhoş değildi. Maktulün yanına gelerek “para veriyorum niye çalmıyorsun” dedi. Maktul de biraz sonra çalacağını belirterek insanlar rahatsız etmemesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine sanık hiçbir şey demeden bıçağı çıkararak deniz kenarında bulunan maktule doğru savurmaya başladı. Bıçak maktulün kulağına doğru ve göğsüne geldi. Sanık bıçağı maktule vurunca maktul darbenin etkisiyle denize düştü. Ben o sırada oradaydım ancak sanığa yönelik herhangi bir davranışım olmadı. Maktul denize düştükten sonra sanık bıçağı eline alarak etraftaki kişilere doğru hamle yapar gibi yaptı. İnsanlar onun bu davranışından çekindikleri için maktule yardım edemediler” dedi.

Mahkeme, sanık Mehmet Caymaz’ın tutukluluk haline karar vererek duruşmayı erteledi.