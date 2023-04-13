Bursa metrosunda sokak müzisyenlerine saldırı!

Bursa’da sokak müzisyenlerinin metroda müzik yapmasına yolcular tepki gösterdi. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma kamerayla görüntülendi.

İHA
Yayınlanma: 13.04.2023 - 10:13
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Osmangazi Metro İstasyonu’nda sokak müzisyenleri metro içerisinde müzik yapmaya başlayınca bazı yolcular tepki gösterdi.

Müzisyen grubun da tepki gösteren yolcularla tartışmasıyla gerginlik trenin dışında istasyona taşındı.

Osmangazi İstasyonu’nda inen yolcular ve müzisyen grup arasında tartışma büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olay yerine gelen güvenlik görevlileri ve diğer yolcular kavgayı ayırmaya çalışırken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Bursa metro sokak müzisyeni

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