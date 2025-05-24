Kadın cinayetleri durmuyor: Bir günde iki kadın cinayeti

Kadına şiddet önlenemiyor her geçen gün artıyor. Türkiye’de önceki gün farklı şehirlerde yaşayan iki kadın aynı gün katledildi.

Kahramanmaraş’ta tıbbi sekreter Eser Karaca (42), eski eşi Atilla Ayıntaplı (44) tarafından pompalı tüfekle vurularak katledildi. Daha önce üç kez uzaklaştırma kararı verilen Ayıntaplı hakkında Karaca’nın başvurusu üzerine 4. kez uzaklaştırma kararı verildiği, olaydan kısa süre önce de kararın kendisine tebliğ edilmeden cinayeti işlediği öğrenildi.

Balıkesir’in Erdek ilçesinde ise Dilruba Elif Ç. (22) , B.İ. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Cumhuriyet’e konuşan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatlarından Esin İzel Uysal, “Eser ve Dilruba’nın ölümünün arkasında aslında iktidarın ileri sürdüğü politikalar var. ‘Aile yılı’ ilan ettiler ve aslında şiddeti bu şekilde çözülebileceğini iktidar anlatmaya çalışıyor. Niye kadın cinayetleri artıyor? 6284’ün uygulanmaması, aile odaklı politikaların ileri sürülmesi ve İstanbul Sözleşmesi’nin imzanın çekilmesi, şiddetin artmasının en önemli nedenlerinden biri. 6284’ün etkin bir şekilde uygulanması gerekiyor” dedi.

DELİL GİZLEMEYE BEŞ AY

Erzurum’un Köprüköy ilçesine bağlı Yağan köyünde yaşayan iki çocuk annesi Dilan Yıldırım’ın şüpheli şekilde yaşamını yitirmesinin ardından eşi İ.Y. hakkında suç delillerini gizlemesi nedeniyle açılan dava sonuçlandı. İ.Y’ye 5 ay hapis cezası verildi. Hapis cezası ertelendi.